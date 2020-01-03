В Татарстане открылась ледовая переправа через реку Кама

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:47:51+03:00

Она соединила село Покровское в Елабужском районе и поселок Красный Ключ в Нижнекамском [фото]

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В четверг, 2 января, открылась ледовая переправа по маршруту село Покровское (Елабужский район) – поселок Красный Ключ (Нижнекамский район) через реку Кама. Ее протяженность - 700 метров. По переправе могут ездить машины массой до 2,5 тонн.

Движение двухстороннее, ширина одной полосы составляет 20 метров. За смену по переправа сможет принимать 200 автомобилей.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

- На переправе установлены необходимые дорожные знаки, регулирующие движение транспортных средств, а так же шлагбаумы, перекрывающие движение. Переправа обеспечена необходимыми спасательными средствами (спасательный круг, 4 спасательных жилета, бревно). Связь между постами на разных берегах по рации. Для расчистки снега привлечена техника. На берегах имеются пункты обогрева, - отмечает МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Дорогу будут регулярно расчищать от снега, чтобы не было утепления льда и уменьшения грузоподъемности. Каждый день утром и вечером сотрудники переправы будут замерять толщину льда и определять его структура.

ИСТОЧНИК KP.RU