2020-01-03T12:43:56+03:00
Общество

Казань вошла в топ-10 городов России для рождественских поездок

Столица Татарстана заняла в рейтинге шестое место
Алина ГАБДУЛИНА
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Места с первого по пятое в рейтинге заняли Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль и Переславль-Залесский.Места с первого по пятое в рейтинге заняли Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль и Переславль-Залесский.
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Казань стала шестой в списке российских городов, которые отечественные туристы выбирают для путешествий на Рождество. Топ был составлен на основании оплаченных броней отелей, квартир и домов на период с 5 по 12 января. В столице Татарстана гости собираются остановиться в среднем на три ночи.

Места с первого по пятое в рейтинге заняли Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль и Переславль-Залесский. С седьмого по десятое - Екатеринбург, Суздаль, Воронеж и Тверь. Такой список опубликован на официальной соцстранице Татарстана в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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