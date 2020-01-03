2020-01-03T09:44:53+03:00
Происшествия

В Татарстане после взрыва петарды подросток получил ожог лица

Произошло это 1 января в Лаишево
Алина ГАБДУЛИНА
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В медучреждении парню поставили диагноз: термический ожог 1 степени на площади в 1% лица.В медучреждении парню поставили диагноз: термический ожог 1 степени на площади в 1% лица.Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Новый 2020 год начался у 16-летнего парня из Лаишево с ожога лица. Он поступил в местную центральную районную больницу 1 января в 15.10. Как выяснилось, в метре от пострадавшего разорвалась петарда. Подросток не соблюдал правила пользования пиротехническим изделием.

В медучреждении парню поставили диагноз: термический ожог 1 степени на площади в 1% лица. Ему была оказана первая помощь.

- Уважаемые граждане! Еще раз напоминаю, что следует строго придерживаться правил использования пиротехники. Все инструкции указаны на упаковке изделия. Не поленитесь и прочитайте их перед использованием. Также старайтесь контролировать своих детей и проведите с ними беседы. Пусть новогодние каникулы ничем не будут омрачены, - отмечает начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому району Егор Фомин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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