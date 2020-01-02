2020-01-02T16:37:52+03:00
Общество

В Казани 2 января вывезли почти 3,8 тысяч тонн снега

Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Снег убирают ежедневноСнег убирают ежедневноФото: Из материалов пресс-службы
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Мэрия столицы Татарстана сообщает, что за минувшие сутки с улиц мегаполиса вывезли почти 3,8 тысяч тонн снега. Расчищали улицы 304 дорожных рабочих и 516 единиц специальной техники. Среди этой "умной дорожной техники" - 159 комбинированных дорожных машин, 9 снегопогрузчиков, 135 тракторных щеток, 16 грейдеров, 70 фронтальных погрузчиков, 32 МКСМ "Барсик", 86 самосвалов и другие виды техники.

Для борьбы с гололёдом использовали 1117 тонн противогололедных материалов, в том числе 175 тонн реагента и 942 тонны пескосоляной смеси.

Уже 2 января днем улицы города расчищали 362 дорожных рабочих и 283 единицы специальной техники.

Вывоз снега будет осуществляться с участков улиц: Аграрная, Батурина, Баумана, Большая Красная, Восстания, Восход, Габишева, Гагарина, Мусы Джалиля, Декабристов, Дружбы, Заря, Фатыха Карима, Космонавтов, Кремлевская, Кави Наджми, Каюма Насыри, Петербургская, Пионерская, Попова, Приволжская, Серова, Фрунзе, Клары Цеткин, Чернышевского, Чехова, Чистопольская, а также с Горьковского шоссе и площади Свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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