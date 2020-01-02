2020-01-02T14:17:11+03:00
Происшествия

Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту видеоролика из детсада Арска

Управление образования города сообщило об увольнении воспитателя и хореографа
Лика ИСАЕВА
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Во время репетиции ребенка отшвырнули на полВо время репетиции ребенка отшвырнули на пол
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Надзорный орган республики поспешил сообщить, что взял на контроль проведение проверки по факту появления видеоролика из детсада №8 Арска. Там во время репетиции новогоднего праздника 17 декабря воспитатель отшвырнула ребенка.

- В случае необходимости будут приняты мера прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Тем временем представитель управления образования Арска сообщил "Комсомольской правде Казань", что ситуация уже находится на контроле: "В связи с распространением в соц.сетях видеоролика связанного с детским садом №8 г.Арск 30 декабря 2019 года «Жестокое обращение с ребенком» МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района по данному инциденту сообщает следующее: 1. Воспитатель группы, которая была причастна к инциденту была уволена. 2. С музыкальным работником (внешний совместитель) договор был расторгнут досрочно. 3. Заведующая детским садом отстранена от служебных обязанностей в связи с проведением расследования. В настоящее время проверка продолжается".

Воспитатель в Татарстане отшвырнула мальчика во время репетиции детского утренника.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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