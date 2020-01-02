В Чувашии за 10 минут до Нового года нашли живым пропавшего мужчину

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:07:38+03:00

Он пропал вместе со своим автомобилем еще 30 декабря 2019 года

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Счастливый финал поиска пропавшего 59-летнего мужчины настоящим новогодним чудом называют волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Чувашия». Днем 31 декабря 2019 года уже после 15.00 поступила заявка, что накануне вечером не доехал домой 59-летний мужчина. Он выехал на своем автомобиле с работы и пропал.

Когда начались поиски, то выяснилось, что сигналы его телефона были зафиксированы в Нижегородской области. Он сам дозвонился по номеру "112", сообщил, что потерялся, и не понимает, где находится.

Искать отправились незамедлительно - пропавший находился в лесу уже более суток.

- В 22.34 каким-то чудом с практически разряженного телефона потерявшегося мужчины проходит звонок в службу спасения. Удается примерно локализовать местонахождение пропавшего и туда выезжают полицейские на служебном внедорожнике. В 23.50 – за десять минут до наступления Нового года – в эфир проходит сообщение «Внимание всем! Найден, жив!», – сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Чувашия».

Выяснилось,

Как оказалось, накануне вечером, выехав с работы, 59-летний житель Красночетайского района сбился с дороги, почувствовал себя плохо. Мужчина заехал в лес, потом понял, что дальше не проедет, оставил машину и пошел пешком. Мужчина по льду перешел Суру, вышел к домикам заброшенного охотохозяйства и переночевал там. Утром, когда стало получше, попытался дозвониться до родственников, но, учитывая очень «неуверенное» покрытие сотовой сети, получилось это не сразу. Причем сеть постоянно определяла его якобы в соседнем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU