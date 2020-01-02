2020-01-02T13:43:16+03:00
Происшествия

В Татарстане под лёд провалилась "Нива" с двумя мужчинами

Очевидцы успели вытащить одного из них, второго разыскивают спасатели
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Трагический случай произошел сегодня, 2 января, в 11.06на реке Кама возле Чистополя. На глазах очевидцев под некрепкий лед провалился автомобиль "Нива", в котором находились водитель и пассажир. Пока одни вызывали спасателей, другие свидетели происшествия поспешили спасти людей.

Когда к месту происшествия приехали медики и примчалось судно на воздушной подушке "Хивус-6", одного спасенного мужчину уже доставили на берег. К сожалению, второй мужчина вместе с автомобилем ушел под воду.

- На месте происшествия в Чистополе на улице Маркин у дома 12, в сторону косы на реке Кама ведутся поиски пропавшего мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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