В Татарстане во время пожара погиб мужчин
Огонь над деревянным одноэтажным домом в поселке Поисево Актанышского района республики заметил прохожий 31 декабря 2019 года в 8.17. На место сразу вызвали пожарных, но к моменту прибытия пожарных расчетов дом общей площадью 48 квадратных метров горел открытым огнем.
С возгоранием пытались справиться на протяжении почти часа, но строение внутри выгорело полностью, сгорела крыша дома.
Во время разбора завалов обнаружили тело погибшего 66-летнего хозяина хозяина. По предварительным данным, причиной гибели мужчины стало отравление продуктами горения.
- Предварительная причина пожара уточняется, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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