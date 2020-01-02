2020-01-02T12:09:25+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погиб мужчин

Трагедия произошла в Актанышском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Хозяин дома погиб во время пожараХозяин дома погиб во время пожараФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Огонь над деревянным одноэтажным домом в поселке Поисево Актанышского района республики заметил прохожий 31 декабря 2019 года в 8.17. На место сразу вызвали пожарных, но к моменту прибытия пожарных расчетов дом общей площадью 48 квадратных метров горел открытым огнем.

С возгоранием пытались справиться на протяжении почти часа, но строение внутри выгорело полностью, сгорела крыша дома.

Во время разбора завалов обнаружили тело погибшего 66-летнего хозяина хозяина. По предварительным данным, причиной гибели мужчины стало отравление продуктами горения.

- Предварительная причина пожара уточняется, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту видеоролика из детсада Арска
В Татарстане под лёд провалилась "Нива" с двумя мужчинами
В Татарстане во время пожара погиб мужчин
В Казани пройдет фестиваль самых креативных снеговиков
В Марий Эл легковушка "Форд" залетела на встречке под КАМАЗ
В Казани пройдет лыжный забег в парке Победы
В Чувашии накануне Нового года полицейские изъяли 6 детей из неблагополучных семей
В Казани началась уборка прошлогоднего снега
Первым ребенком, родившимся в новом году, в Йошкар-Оле стала девочка
В Казани госавтоинспекторы в новогоднюю ночь поздравляли горожан
В Чувашии иномарка врезалась в микроавтобус, один человек погиб
В Татарстане на трассе погиб пассажир иномарки
В Марий Эл приставы вернули ресторан владельцу
В Татарстане под колеса легковушки попал сидевший на дороге мужчина
Первым малышом, родившимся в Казани в 2020 году, стал мальчик
В Чебоксарах в новогоднюю ночь загорелась ярмарка
В Набережных Челнах 3-летний ребенок госпитализирован после того, как получил ожоги в детсаду