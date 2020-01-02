В Татарстане во время пожара погиб мужчин

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:09:25+03:00

Хозяин дома погиб во время пожара Фото: МЧС Татарстана

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Огонь над деревянным одноэтажным домом в поселке Поисево Актанышского района республики заметил прохожий 31 декабря 2019 года в 8.17. На место сразу вызвали пожарных, но к моменту прибытия пожарных расчетов дом общей площадью 48 квадратных метров горел открытым огнем.

С возгоранием пытались справиться на протяжении почти часа, но строение внутри выгорело полностью, сгорела крыша дома.

Во время разбора завалов обнаружили тело погибшего 66-летнего хозяина хозяина. По предварительным данным, причиной гибели мужчины стало отравление продуктами горения.

- Предварительная причина пожара уточняется, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU