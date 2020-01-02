В Казани пройдет фестиваль самых креативных снеговиков

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:25:09+03:00

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Всех горожан и гостей столицы Татарстана ждут 6 января в 12.00 в парке Урицкого, где пройдет фестиваль снеговиков. Тех художников из народа, кто слепит и представит на суд жюри самого креативного снеговика, наградят.

- Мероприятие состоится в рамках программы «Зима в парках 2020 года», - сообщили в Дирекции Парков и скверов Казани. - На фестивале участников ждет масштабная лепка снеговиков, а также лепка самого большого снеговика в городе.

Напоминаем, что принять участие в лепке снеговиков смогут все желающие. Апофеозом масштабного мероприятия станет создание самого большого снеговика.

ИСТОЧНИК KP.RU