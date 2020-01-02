2020-01-02T10:43:53+03:00
Происшествия

В Марий Эл легковушка "Форд" залетела на встречке под КАМАЗ

Водитель иномарки скончался в больнице, его две пассажирки госпитализированы
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 декабря 2019 года в 1.40 в Сернурском районе республики. По предварительным данным, на 84 километре автодороги «Йошкар-Ола-Уржум» водитель легковушки FORD - 42-летний мужчина, в условиях снегопада не учел дорожные условия и плохую видимость во время движения. Он превысил скорость и вылетел на встречку, где его легковушка врезалась в КАМАЗ.

В результате столкновения иномарка превратилась в груду железа. Пострадали водитель автомобиля и две его пассажирки - женщины 33-х и 38-х лет. Мужчина скончался в больнице от полученных травм, его пассажирки с травмами различной степени тяжести находятся под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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