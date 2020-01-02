В Казани пройдет лыжный забег в парке Победы

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:41:53+03:00

Принять участие в нем смогут все желающие старше 7 лет

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Уже сегодня, 2 января, в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана на территории парка Победы пройдут лыжные соревнования для всех желающих. Участники смогут преодолеть дистанцию 1 километр. Приглашаются к участию все, кто старше 7 лет, как спортсмены-одиночки, так и целые семьи.

- Участие в соревнованиях бесплатное по предварительной регистрации на сайте, - сообщили в мэрии Казани. - Забег начнется в 11.00.

Если кто не успевает или просто не знал, но хотел бы поучаствовать в состязаниях, то он может присоединиться к ним 12 января в Горкинско-Ометьевском лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU