2020-01-02T08:19:55+03:00
Происшествия

В Чувашии накануне Нового года полицейские изъяли 6 детей из неблагополучных семей

Пятерых из них отправили в больницу, одну девочку в социально-реабилитационный центр
Лика ИСАЕВА
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Полицейские забрали детей от пьяных родителейПолицейские забрали детей от пьяных родителей
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Накануне Нового года полицейские Чувашии провели рейд по семьям, состоящим на учете как социально неблагополучные. Во всех семьях воспитывались несовершеннолетние дети.

Во время проверки стражи порядка где-то вовсе не обнаружили родителей, оставивших детей в холодных домах и квартирах одних, где-то на момент проверки взрослые находились пьяными.

В итоге было принято решение изъять детей, находившихся в опасности, из этих семей. Пятерых малышей доставили в больницы, одну девочку - в социально-реабилитационный центр.

- Всего за период с 27 по 30 декабря 2019 года стражи порядка совместно с другими субъектами профилактики проверили 566 неблагополучных семей, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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