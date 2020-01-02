В Чувашии накануне Нового года полицейские изъяли 6 детей из неблагополучных семей
Накануне Нового года полицейские Чувашии провели рейд по семьям, состоящим на учете как социально неблагополучные. Во всех семьях воспитывались несовершеннолетние дети.
Во время проверки стражи порядка где-то вовсе не обнаружили родителей, оставивших детей в холодных домах и квартирах одних, где-то на момент проверки взрослые находились пьяными.
В итоге было принято решение изъять детей, находившихся в опасности, из этих семей. Пятерых малышей доставили в больницы, одну девочку - в социально-реабилитационный центр.
- Всего за период с 27 по 30 декабря 2019 года стражи порядка совместно с другими субъектами профилактики проверили 566 неблагополучных семей, - сообщили в МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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