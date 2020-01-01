В Казани началась уборка прошлогоднего снега

1 Янв. 2020 2020-01-01T18:53:35+03:00

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Мэрия столицы Татарстана сообщает, что за минувшие сутки с улиц мегаполиса вывезли 2,9 тысяч тонн снега. К уборке города от ыпавших осадков были привлечены 484 дорожных рабочих и 528 единиц специальной техники, в том числе 164 комбинированные дорожные машины, 7 снегопогрузчиков, 144 тракторные щетки, 14 грейдеров, 71 фронтальный погрузчик, 40 МКСМ «Барсик», 80 самосвалов и другие виды техники.

За это же время на магистралях за сутки было использовано 1152 тонны противогололедных материалов, в том числе 265 тонн реагента и 887 тонн пескосоляной смеси.

Уже 1 января 2020 года на уборку улиц от прошлогоднего вышли 263 дорожных рабочих и 264 единицы специальной техники.

Напомним, что вывозить снег будут с таких улиц, как: 25 октября, Аграрная, Батурина, Баумана, Болотникова, Большая Красная, Восстания, Восход, Габишева, Гагарина, Кул Гали, Гафури, Гладилова, Декабристов, Достоевского, Дружбы, Дубравная, Заря, Ибрагимова, Габишева, Королева, Космонавтов, Кремлевская, Лукницкого, Каюма Насыри, Пионерская, Попова, Фрунзе, Халтурина, Черноморская, Чехова, Клары Цеткин, а также с площади Свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU