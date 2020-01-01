В Казани госавтоинспекторы в новогоднюю ночь поздравляли горожан

1 Янв. 2020 2020-01-01T16:32:04+03:00

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В новогоднюю ночь за безопасностью отдыхающих горожан внимательно следили сотрудники полиции столицы Татарстана. Инспекторы ДПС полка ГИБДД УМВД Казани решили провести одновременно и массовое мероприятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Офицеры не только поздравили с Новым годом все участников дорожного движения, но и напомнили детям и взрослым о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Всем им вручили им световозвращающие элементы, которые необходимо использовать в темное время суток на одежде, рюкзаках, сумках. Эти "светлячки" помогут водителям вовремя заметить пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU