2020-01-01T16:32:04+03:00
Общество

В Казани госавтоинспекторы в новогоднюю ночь поздравляли горожан

Они дарили всем участникам дорожного движения световозвращающие элементы
Лика ИСАЕВА
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Сотрудники Госавтонспекции подарили световозвращающие элементы для всех участников дорожного движенияСотрудники Госавтонспекции подарили световозвращающие элементы для всех участников дорожного движенияФото: Из материалов пресс-службы
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В новогоднюю ночь за безопасностью отдыхающих горожан внимательно следили сотрудники полиции столицы Татарстана. Инспекторы ДПС полка ГИБДД УМВД Казани решили провести одновременно и массовое мероприятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Офицеры не только поздравили с Новым годом все участников дорожного движения, но и напомнили детям и взрослым о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Всем им вручили им световозвращающие элементы, которые необходимо использовать в темное время суток на одежде, рюкзаках, сумках. Эти "светлячки" помогут водителям вовремя заметить пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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