В Чувашии иномарка врезалась в микроавтобус, один человек погиб

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:58:33+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки "КИА Рио" и микроавтобуса "ГАЗель Некст" произошло сегодня, 1 января, в 10.30 на 41 километре автодороги "Чебоксары - Сурское" в Красноармейском районе республики. По предварительным данным, водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения - он решил обогнать попутный трактор по встречке, но во время возвращения на свою полосу не справился с управлением и его отбросило назад. Там иномарка лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом «ГАЗель Некст».

Сразу после удара автомобили вылетели в кювет.

- На месте аварии скончался водитель "КИА Рио", - сообщили в МВД Чувашии. - Двух пассажиров микроавтобуса с травмами увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU