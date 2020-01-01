В Марий Эл приставы вернули ресторан владельцу

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:06:17+03:00

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Судебные приставы межрайонного отдела судебных приставов республики сумели оперативно вернуть здание ресторана собственнику. Арендатор - ООО «Звезда Востока», не спешило освободить арендованное общественное здание многофункционального назначения, расположенное на Царьградском проспекте в Йошкар-Оле его законному владельцу - компании «Телекомпания 12 регион». Срок аренды здания закончился, долги копились, но арендаторы не торопились съезжать - в здании располагался известный ресторан и магазины.

Несмотря на неоднократные требования вернуть строение, арендатор игнорировал все повестки и требования. В итоге приставам пришлось принимать меры к принудительному исполнению судебного решения.

- По акту изъятия и передачи имущества общественное здание передано взыскателю, - сообщили в УФССП Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU