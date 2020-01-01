В Татарстане на трассе погиб пассажир иномарки

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:51:39+03:00

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Смертельная авария произошла на 28 километре автодороги "Набережные Челны - Заинск" во вторник, 31 декабря 2019 года днем. По предварительным данным, столкнулись отечественная легковушка с госномерами Пермского региона и иномарка "Санг Йонг". После столкновения автомобили разлетелись по трассе и смогли остановиться только в кюветах.

От полученных травм скончался пенсионер - пассажир иномарки. Ещё в этой аварии пострадали два человека - их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Одного из них - пассажира "одиннадцатой", пришлось вырезать из искореженного салона автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU