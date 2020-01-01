2020-01-01T12:17:52+03:00
Происшествия

В Татарстане под колеса легковушки попал сидевший на дороге мужчина

Шансов выжить у пострадавшего не было
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Смертельный наезд произошел 31 декабря 2019 года в 17.30 на автодороге "Сарманово - Набережные Челны" в Тукаевском районе республики. По предварительным данным, мужчина-пешеход сидел на середине проезжей части. Отечественная легковушка заехала сначала на пригорок, а затем начала спускаться вниз. Водитель - 36-летний мужчина, попытался объехать неожиданное препятствие, не скользкая дорога не позволила ему это сделать.

В результате наезда пешеход скончался на месте от полученных травм, сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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