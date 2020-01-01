В Чебоксарах в новогоднюю ночь загорелась ярмарка

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:44:05+03:00

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Пожар сразу в двух павильонах на чебоксарской "Ярмарке" начался в 1.45 в среду, 1 января. Пожарных вызвали охранники, заметив возгорание и черный дым над помещением. Несмотря на то, что огнеборцы приехали быстро, огонь успел распространиться на площадь более 800 квадратных метров. Пламя перекинулось на другие ларьки-контейнеры.

С пламенем справились около 3.00, начался разбор завалов на месте сгоревших помещений.

По предварительным данным, никто не пострадал - возгорание началось ночью, когда сотрудников и посетителей "Ярмарки" на месте не было.

ИСТОЧНИК KP.RU