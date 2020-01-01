В Набережных Челнах 3-летний ребенок госпитализирован после того, как получил ожоги в детсаду

1 Янв. 2020 2020-01-01T09:49:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткая история произошла 30 декабря 2019 года в 9.30 в детсаду №64 "Ландыш" Набережных Челнов. Маленькая трехлетняя девочка во время игры присела на трубу отопления, и плохо закрепленная труба сорвалась, окатив ребенка кипятком. Вместо того, чтобы сразу вызвать медиков и госпитализировать пострадавшую, воспитатели отвели ее к медсестре. Та после оказания первой медпомощи, также воздержалась от вызова "скорой". Срочно прибывшую на место ЧП мать малышки, со слов их родственников, попытались уговорить признаться, что ожоги девочка получила дома. Но родители категорически отказались.

Мама увезла дочь в больницу, где ее госпитализировали с диагнозом "Ожог II степени". Во время осмотра отцом пострадавшей девочки места происшествия выяснилось, что опасное соединение трубы и батареи в игровой комнате детсада до сих пор не устранено.

Историю уже взяли на контроль в прокуратуре Татарстана и в мэрии Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU