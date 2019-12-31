«Ак Барс» закончил 2019 год на втором месте в турнирной таблице КХЛ
В матче регулярного чемпионата КХЛ действующий чемпион ЦСКА одержал победу в овертайме над ярославским «Локомотивом» – 4:3.
В победе поучаствовал бывший нападающий «Ак Барса» Иржи Секач, который помог армейцам сравнять счет за полторы минуты до конца основного времени матча. Шайба Константина Окулова в дополнительной пятиминутке позволила москвичам закончить год победой.
Таким образом, на счету ЦСКА, вышедшего на первое место благодаря победе, стало 63 очка в 42 матчах этого сезона. Команда Игоря Никитина обошла «Ак Барс», у которого перед новым годом в активе 62 балла, но при этом одна игра в запасе.
Следующий матч казанцы проведут 5 января дома против челябинского «Трактора». Начало – в 17:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU
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