Опубликовали фотографии строительства новой станции метро в Казани

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-31T15:24:58+03:00

Часть второй линии казанского метро должны запустить к 2023 году

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«Казметрострой» выложил на своем сайте фотографии строительства новой станции метро «Сахарова».

Ранее заявлялось, что первый участок второй линии казанского метрополитена планируется запустить в 2023 году. Туда войдут четыре станции: «Фучика», «Ломжинская», «10-й микрорайон» и «Сахарова».

Первый участок казанского метрополитена из пяти станций «Кремлёвская» – «Горки» торжественно открыли во время празднования тысячелетия Казани в 2005 году.

Последняя станция казанского метрополитена «Дубравная» была запущена в 2018 году. Сейчас в Казани действует 11 станций.

ИСТОЧНИК KP.RU