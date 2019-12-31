Утром 1 января в Альметьевске пройдет закал-пробег

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-31T17:13:47+03:00

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Новый год в Альметьевске начнется с традиционного закал-пробега, о чем сообщает центр закаливания и зимнего плавания «Айсберг» и клуб «Трезвый Альметьевск». Желающие встретятся у здания молодежного центра, а маршрут пройдет по улице Ленина, проспекту Строителей, улице Шевченко и завершится погружением в прорубь на пляже городского озера.

Это не первый подобный пробег. Для города он станет четвертым подряд. Год назад расстояние в четыре километра преодолели около трёх десятков человек, которые потом также искупались в озере.

ИСТОЧНИК KP.RU