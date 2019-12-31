Президент Татарстана поздравил жителей республики с Новым годом

31 Дек. 18:20 2019-12-31T18:20:21+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с наступающим 2020 годом и подвел итоги уходящего года.

– Дорогие татарстанцы! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! В ожидании боя новогодних курантов за праздничным столом в кругу близких людей мы традиционно вспоминаем наиболее яркие события, с надеждой строим планы на будущее.

Отрадно, что 2019 год в целом для нашей республики сложился удачно. Новые инвестиции и производства, комфортабельное жильё, современные учреждения образования и науки,здравоохранения, культуры и спорта, комфортная среда – всё это результат созидательной работы каждого из нас.

Мы успешно провели в Казани 45-й Чемпионат мира по профессиональному мастерству«WorldSkills Kazan 2019». Сборная Татарстана одержала победу в национальном чемпионате по рабочим профессиям. Наработанный в рамках Года рабочих профессий потенциал и наследие мирового первенства позволили существенно расширитьнаши возможности в подготовке высококвалифицированных конкурентоспособных кадров для экономики.

Высокие оценки развития республики и отечественного автомобильного флагмана – КамАЗа, данные нашим национальным лидером В.В. Путиным на недавнем праздновании 50-летияпредприятия, подчеркивают значение и весомый вклад Татарстана в укрепление могущества Российской Федерации.

Прочным залогом наших успехов стало эффективное общественно-государственноевзаимодействие, развитие институтов гражданского общества, последовательная реализация выверенной национальной политики, плодотворноесотрудничество с традиционными религиозными объединениями.

Как поддержку курса осуществляемыхпреобразований и оценку деятельности органов власти мы расцениваем результаты выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан. Сформированный по итогам всенародного голосования новый состав парламента активно включился в законотворческую деятельность.

В новом году мы продолжим работу по повышению качества жизни населения в рамках республиканских программ и национальных проектов.

На создание комфортной среды проживания татарстанцев нацелена реализация нового проекта «Наш двор», в рамках которого на протяжении трёх лет будут благоустроены дворы всех многоквартирных домов.

Уверен, что в Год памяти и славы, объявленный в стране в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, татарстанцы примут самое активное участие в подготовке и праздновании этого священного для всех нас праздника. Великая Победа, как и тезис «никто не забыт – ничто не забыто» – это те ценностные ориентиры, которыми мы должны руководствоваться в повседневной работе с ветеранами и в патриотическом воспитании детей и молодёжи.

Знаковые этапы большого пути, вклад наших соотечественников в становление и развитие родной республики будут в центре нашего внимания в рамках празднования 100-летия образования Татарской АССР. Масштабные мероприятия призваны способствовать дальнейшему развитию Татарстана на основе богатейшего историко-культурного наследия,взаимодействия с представителями всех народов и интегрированности в российскую государственность.

Важным общественно-политическим событием наступающего года станут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и Президента Республики Татарстан. Убеждён, что избирательные кампании пройдутоткрыто, конструктивно, будут выдвинуты дельные инициативы и предложения по улучшениюкачества жизни как на местном уровне, так и в масштабах республики.

Безусловно, уходящий год принёс нам не только радость свершений, немало ещё остаётся нерешённых вопросов. Но, уверен, что нет таких трудностей, которые мы не можем преодолеть сообща. Единство и вера в собственные силы позволяют нам и всему Татарстану двигаться вперёд, открывать новые возможности и горизонты развития.

Желаю, дорогие друзья, всем нам и впредь следовать этим созидательным курсом. Пусть в Новом году нам во всём сопутствует удача! Счастья, мира, добра и благополучия вам, вашим семьям, родным и близким людям! С Новым 2020 годом! – говорится в обращении на сайте правительства Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU