31 декабря улицы Казани будет убирать украшенная спецтехника

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-31T14:03:53+03:00

На улицы выйдут 442 дорожных рабочих и 286 единиц техники

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31 декабря убирать улицы Казани выйдут 442 дорожных рабочих и 286 единиц спецтехники. На дорогах Советского района работать будут комбинированные дорожные машины, украшенные новогодней атрибутикой.

Вывоз снега будет осуществляться с участков улиц: 25 октября, Аграрная, Батурина, Болотникова, Восстания, Восход, Габишева, Гагарина, Гладилова, Дружбы, Ершова, Заря, Ибрагимова, Ипподромная, Калинина, Касаткина, Королева, Космонавтов, Кремлевская, Лукницкого, Нариманова, Павлюхина, Парижской Коммуны, Пионерская, Попова, Пушкина, Федосеевская, Фрунзе, Халтурина, Клары Цеткин, Черноморская, Чехова, а также с площади Свободы.

Также на других участках улиц запланирована очистка от снега и посыпка песком на остановках, тротуарах, заездных карманах и переходах, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU