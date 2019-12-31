2019-12-31T13:47:16+03:00
Общество

Мэр Казани поздравил жителей города с наступающим 2020 годом

Ильсур Метшин также подвел итоги года для города
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Казани.Фото: пресс-служба мэрии Казани.
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Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с наступающим 2020 годом и подвел итоги уходящего года для столицы Татарстана.

– Дорогие казанцы! От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом! Уходящий год, богатый на значимые события и яркие достижения, стал новой интересной страницей в летописи развития нашего города. В 2019 году в Казани при поддержке федерального центра, правительства Татарстана и участии жителей была проведена масштабная работа: ремонтировались дороги и жилые дома, дворовые территории и общественные пространства. Мы открывали новые школы и детские сады, обновленные подростковые клубы и поликлиники. Совместными усилиями мы искали пути решения важных для нашего города задач, добивались поставленных целей, благоустраивали Казань. В итоге она стала еще более комфортной и красивой, а качество жизни горожан улучшилось, – говорится в сообщении на сайте мэрии Казани. – В очередной раз столица Татарстана задала высокие стандарты проведения международных мероприятий: в августе в городе успешно прошел 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который, несомненно, повысил престиж рабочих профессий и интерес к ним. Свой вклад в общую копилку медалей российской сборной внесли и казанцы – на их счету 1 серебро, 1 бронза и 5 медальонов за профессионализм. Участники и гости чемпионата увезли с собой частичку нашего гостеприимства и тепла, а Казань стала еще более популярной и узнаваемой. Всегда хочется предугадать, каким будет грядущий год. Одно могу сказать точно: в наступающем году городу предстоит воплотить в жизнь много планов и проектов. Мы продолжим обустраивать любимую Казань и создавать дружелюбную среду в каждом районе. Уверен, что энергия и целеустремленность горожан послужат залогом того, что все задуманное реализуется.

Также мэр столицы Татарстана пожелал гражданам счастья, здоровья, радости и удачи, и чтобы волшебный праздник принес в каждую казанскую семью мир, согласие и уют и исполнил самые заветные мечты. «С новым, 2020 годом!» – говорится в поздравлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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