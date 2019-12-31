Общественный транспорт в Казани в Новый год будет работать до 2.00
С 1 по 8 января, в новогодние праздники, транспортное обслуживание в Казани будет организовано по графикам выходного дня.
В новогоднюю ночь режим работы автобусов, трамваев, троллейбусов продлят до 2.00, а метро будет работать до полуночи. Утром 1 января автобусы выйдут на линию с 7.00, а метрополитен начнет работу с 6.00 до полуночи.
После окончания праздничной службы Рождества Христова 7 января в 2.30 будет организована специальная подача 9 автобусов и одного троллейбуса. Пассажиры смогут с остановки «Центральный стадион» доехать во все районы города.
Также с 1 по 8 января в Казани муниципальные парковки будут работать бесплатно, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU