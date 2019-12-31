Вангелис Мантзарис перешел из УНИКСа в «Промитеас»
Казанский УНИКС и защитник Вангелис Мантзарис расторгли контракт по обоюдному желанию. Баскетболист продолжит свою игровую карьеру в греческом «Промитеас».
– Мы благодарим игрока за вклад в развитие нашей команды и желаем успехов в дальнейшей карьере, – говорится на сайте казанцев.
Кроме того, УНИКС еще на месяц продлил контракт форварда Джамила Уилсона. Также к тренировкам приступил новичок казанской команды защитник Джордан Теодор.
Уже 4 января УНИКС на своей площадке примет саратовский «Автодор», начало матча Лиги ВТБ назначено на 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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