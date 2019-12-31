Казанцы могут встретить Новый год у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-31T10:29:18+03:00

Празднование начнется в 22.00 и завершится в 3.00

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31 декабря страна отмечает один из главных праздников – Новый год. Встретить Новый год жители и гости Казани смогут на двух основных площадках – перед Центром семьи «Казан» и в парке «Черное озеро».

У Чаши празднование начнется в 22.00 и завершится в 3.00 первого января. Здесь пройдет концертная программа, конкурсы, видеотрансляция с новогодними обращениями президентов России и Татарстана.

В парке «Черное озеро» появится большой видеоэкран, где с 22.00 стартует показ фильма «Карнавальная ночь». С 23.45 все гости смогут также посмотреть видеобращения президентов, затем выступит кавер-группа The Weekend. Для желающих будет работать пункт проката коньков до 3.00. Также гостей ждут конкурсы и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU