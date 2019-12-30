Обманутые дольщики ЖК «Царицынский бугор» и 68 квартала улицы Чистопольская получат свои квартиры в начале 2020 года
Перед Новым годом 2020 в столице Татарстана местный Исполком выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух проблемных домов – в «фоновском» ЖК «Царицынский бугор» и в 68 квартале на улице Чистопольская. В итоге свои долгожданные квартиры обманутые дольщики получат уже в начале 2020 года.
В первом случае речь идет о доме по адресу: улица Ноксинский спуск, 4 (241 квартира и подземная парковка на 195 мест). Напомним, разорившаяся компаний «Фон» должна была сдать данный объект еще в 2014 году.
Во втором случае имеется в виду двухблочный дом со встроенными офисными помещениями по адресу: улица Чистопольская, 61д (311 квартир). ООО «Маг-Строй» начала его строить еще в 2007 году и должна была заселить в 2012 году. Но из-за банкротства компании все рухнуло и тогда число казанских обманутых дольщиков пополнилось.
ИСТОЧНИК KP.RU