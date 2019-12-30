СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-30T17:53:03+03:00

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Веселую, но весьма опасную на дороге процессию запечатлели чебоксарцы: по улицам города на мотоблоке разъезжает празднично-украшенный Дед Мороз. "Поезд" состоит именно из мотоблока и тележки в виде брички-тачанки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/752635" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах Дед Мороз устроил поездку по оживленным улицам прямо на мотоблоке.соцсети

Впереди мотоблока - фигурка лошади. В тележке лежат подарки, которые этот Дед Мороз раздавал детям на улицах.

Мнения горожан разделились. Одобрили эту добровольную акцию все, но больше половины тех, кто уже прокомментировал историю отмечают, что: "Дедушка совсем ку-ку?", "Задержать! И проводить до ближайшей елки. Пока в ДТП не вляпался. На необорудованном транспорте выехал. Не в деревне, не в поле, а на оживлённые улицы города".

ИСТОЧНИК KP.RU