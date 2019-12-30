В Чебоксарах Дед Мороз устроил поездку по оживленным улицам прямо на мотоблоке
Веселую, но весьма опасную на дороге процессию запечатлели чебоксарцы: по улицам города на мотоблоке разъезжает празднично-украшенный Дед Мороз. "Поезд" состоит именно из мотоблока и тележки в виде брички-тачанки.
В Чебоксарах Дед Мороз устроил поездку по оживленным улицам прямо на мотоблоке.соцсети
Впереди мотоблока - фигурка лошади. В тележке лежат подарки, которые этот Дед Мороз раздавал детям на улицах.
Мнения горожан разделились. Одобрили эту добровольную акцию все, но больше половины тех, кто уже прокомментировал историю отмечают, что: "Дедушка совсем ку-ку?", "Задержать! И проводить до ближайшей елки. Пока в ДТП не вляпался. На необорудованном транспорте выехал. Не в деревне, не в поле, а на оживлённые улицы города".
ИСТОЧНИК KP.RU