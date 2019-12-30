С 31 декабря в Йошкар-Оле перекроют улицу Волкова
Ограничение движения связано с проведением новогодних торжеств
Фото: pixabay.com
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С 8.00 во вторник, 31 декабря, в Йошкар-Оле ограничат движение по улице Волкова. Автомобили на нее не пустят вплоть до 22.00 8 января и все из-за новогодних торжеств.
Речь идет об участке от улицы Пушкина до Ленинского проспекта. Водителям лучше заранее продумывать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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