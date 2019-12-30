2019-12-30T19:25:35+03:00
Авто

В Татарстане за 2019 год за нарушения на дорогах привлекли 1 828 иностранцев

ГИБДД республики предупреждает, что им платить штрафы придется наравне с россиянами
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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ГИБДД Татарстана в 2019 году составила административные протоколы за нарушения на дорогах в отношении 1828 водителей, управлявших автомобилями с регистрационными госномерами иностранных государств. Всего иностранцам в республике за этот год было вынесено 2 320 постановлений.

Только лишь в ноябре было привлечено 20 таких водителей. К слову, некоторых из них это все равно не останавливает. Так, например, водитель автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200 из Казахстана, только за тот же ноябрь 88 раз попался на нарушении правил дорожного движения. Общая сумма штрафов здесь составила 55,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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