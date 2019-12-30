В Казани напротив филармонии имени Тукая появится новый жилой комплекс

СЕГОДНЯ 19:07 2019-12-30T19:07:48+03:00

Его строительством будет заниматься финская компания

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В Казани начнется возведение нового жилого комплекса площадью около 1,7 гектара. Он появится на пересечении улиц Павлюхина и Шаляпина, напротив Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Строительными работами будет заниматься финская компания.

Жилой комплекс будет состоять из 7-ми и 8-этажных домов с благоустроенными дворами и пешеходным бульваром. Концепцией проекта также предусматривается создание подземного паркинга.

ИСТОЧНИК KP.RU