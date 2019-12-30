В Чебоксарах без вести пропала 66-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-30T17:30:24+03:00

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В Чебоксарах ищут пропавшую без вести Валентину Краснову. 66-летняя пенсионерка вышла из дома 26 декабря, но до сих пор не вернулась обратно.

Известно, что женщина ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. В чем она была одета на момент пропажи неизвестно.

Напомним, 23 декабря в Чебоксарах пропали еще два человека - Ирина Федярова и Михаил Прохоров. Их местоположение до сих пор не установлено. По мнению волонтеров, они могли оказаться в других районах республики.

Всех, кто видел Валентину, Ирину или Михаила просьба сообщить об этом по телефона 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU