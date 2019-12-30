В Татарстане за избиение 6-летнего мальчика молотком арестовали его отчима

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-30T16:55:49+03:00

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В Зеленодольском районном суде по ходатайству следователя арестован на два месяца Сергей Каминский, отчим 6-летнего мальчика. Мужчину арестовали на время следствия по уголовному делу по статье "Истязания" после того, как доставленный в ноябре в ДРКБ ребенок рассказал медикам, что после просьбы покушать отчим несколько раз ударил его молотком. Врачи насчитали на теле пострадавшего 19 переломов, как свежих, так и старых.

К этому времени установлено, что мальчик проживал в многодетной семье. На двух старших детей мать лишили родительских прав и они проживают отдельно. После того, как на этот случай обратили внимание правоохранительные органы, органы опеки изъяли из дома трех несовершеннолетних малышей. 33-летняя ранее судимая за ложный донос мама ждет седьмого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU