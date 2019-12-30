Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил автомобиль жене экс-главы Киргизии Раисе Атамбаевой

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-30T16:27:27+03:00

Минниханов также взял на себя все расходы по эксплуатации машины

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Президент Татарстана Рустам Минниахнов подарил авто жене арестованного экс-главы Киргизии Раисе Атамбаевой. Он также взял на себя все расходы по эксплуатции машины представительного класса, включая зарплату водителя. Об этом журналистам сообщила социал-деморкатическая партия (СДК) Киргизии.

По одной из версий, Миниханов решился на такой щедрый подарок, после того, как увидел фотографию Раисы Атамбаевой в общественном транспорте.

Отметим, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был арестован в августе текущего года. Он обвиняется в попытке государственного переворота.

ИСТОЧНИК KP.RU