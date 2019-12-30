В мэрии Казани рассказали, как будут убирать мусор и снег на Новый год 2020
Вопросы уборки мусора в столице Татарстана на Новый год 2020 взяли на контроль в мэрии города. Для обеспечении чистоты городских дворов мусор из городских контейнеров будут увозить ежедневно, при необходимости - и по нескольку раз за день.
Об этом рассказал во время "делового понедельника" замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.
Следить коммунальщики будут и за осадками. Если вдруг в январе пойдет снег, то убрать снежный покров они должны будут в течение шести часов с той минуты, как закончится снегопад.
Для принятия заявок и жалоб от казанцев за неубранные снег и мусор в мэрии будут организованы дежурства руководящего состава, организована круглосуточная диспетчерская связь.
ИСТОЧНИК KP.RU