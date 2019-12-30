2019-12-30T17:07:44+03:00
Общество

В мэрии Казани рассказали, как будут убирать мусор и снег на Новый год 2020

Если вдруг выпадут обильные осадки, то убрать их должны уже через 6 часов
Лика ИСАЕВА
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Мусор из дворов города с 31 декабря по 2 января будут вывозить в усиленном режиме.Мусор из дворов города с 31 декабря по 2 января будут вывозить в усиленном режиме.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Вопросы уборки мусора в столице Татарстана на Новый год 2020 взяли на контроль в мэрии города. Для обеспечении чистоты городских дворов мусор из городских контейнеров будут увозить ежедневно, при необходимости - и по нескольку раз за день.

Об этом рассказал во время "делового понедельника" замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Следить коммунальщики будут и за осадками. Если вдруг в январе пойдет снег, то убрать снежный покров они должны будут в течение шести часов с той минуты, как закончится снегопад.

Для принятия заявок и жалоб от казанцев за неубранные снег и мусор в мэрии будут организованы дежурства руководящего состава, организована круглосуточная диспетчерская связь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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