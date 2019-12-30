С 1 января 2020 года проезд в казанском метро подорожает до 30 рублей

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-30T16:17:51+03:00

Для тех, кто использует проездные на 100 поездок поездка в метро будет стоить 20 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако те пассажиры, которые используют транспортную карту, будут платить 27 рублей

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Даже после информации о повышении стоимости билета в наземном общественном транспорте Казани горожане надеялись, что у метро будет другая судьба. Однако в понедельник, 30 декабря, стало понятно - проезд и там будет стоить 30 рублей.

Такое постановление принял Кабмин Татарстана. Документ за подписью премьер-министра региона Алексея Песошина опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Однако те пассажиры, которые используют транспортную карту, будут платить за проезд в метро 27 рублей, а те, что используют проездные на 100 поездок - 20 рублей. Вместе с тем провоз габаритной ручной клади обойдется горожанам в 30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU