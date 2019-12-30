В Казани заработал 100-метровый термометр за 4,9 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-30T15:53:10+03:00

Он расположился на дымовой трубе котельной у Горкинско-Ометьевского леса

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В минувшие выходные у Горкинско-Ометьевского леса заработал 100-метровый термометр. Он расположился на дымовой трубе котельной “Горки”. Согласно ранее опубликованному тендеру, работы по созданию и установке термометра обошли в 4,9 миллиона рублей.

Известно, что подсветка необычного арт-объекта будет работать круглосуточно. Температуру он также должен показывать всегда. Однако до 1 января 2020 года он работает в тестовом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU