В Казани заработал 100-метровый термометр за 4,9 миллиона рублей
Он расположился на дымовой трубе котельной у Горкинско-Ометьевского леса
Фото: соцсети
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В минувшие выходные у Горкинско-Ометьевского леса заработал 100-метровый термометр. Он расположился на дымовой трубе котельной “Горки”. Согласно ранее опубликованному тендеру, работы по созданию и установке термометра обошли в 4,9 миллиона рублей.
Известно, что подсветка необычного арт-объекта будет работать круглосуточно. Температуру он также должен показывать всегда. Однако до 1 января 2020 года он работает в тестовом режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU