В 2020 году Чувашия купит более 100 троллейбусов за 625 миллионов рублей
В 2020 году из бюджета Чувашии будет выделено 625 рублей на решение актуальных транспортных вопросов. Деньги будут направлены на закупку боле 100 троллейбусов в честь 100-летия республики. Транспорт будет как на автономном ходу, так и без него.
- Приоритетным направлением, на которое планируется поставить новую технику, является маршрут «Новочебоксарск – Чебоксары». Первый «безрогий» троллейбус должен выйти на маршрут уже после новогодних праздников, - отмечают в пресс-службе администрации главы региона.
Обычные троллейбусы пойдут на замену старого транспорта в Чебоксарах и Новочебоксарске. Сейчас износ троллейбусов там составляет 83% и 90% соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU