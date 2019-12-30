В 2020 году Чувашия купит более 100 троллейбусов за 625 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-30T15:36:15+03:00

Часть из них будет на автономном ходу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сделано это будет в честь 100-летия республики

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В 2020 году из бюджета Чувашии будет выделено 625 рублей на решение актуальных транспортных вопросов. Деньги будут направлены на закупку боле 100 троллейбусов в честь 100-летия республики. Транспорт будет как на автономном ходу, так и без него.

- Приоритетным направлением, на которое планируется поставить новую технику, является маршрут «Новочебоксарск – Чебоксары». Первый «безрогий» троллейбус должен выйти на маршрут уже после новогодних праздников, - отмечают в пресс-службе администрации главы региона.

Обычные троллейбусы пойдут на замену старого транспорта в Чебоксарах и Новочебоксарске. Сейчас износ троллейбусов там составляет 83% и 90% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU