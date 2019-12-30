2019-12-30T19:44:02+03:00
Общество

В 2020 году в Набережных Челнах хотят построить Дворец единоборств и Центр художественной гимнастики

А также в татарстанском автограде вместе с ними должны появится два крытых катка и полилингвальная школа
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации Набережных ЧелновФото: пресс-служба администрации Набережных Челнов
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В понедельник, 30 декабря, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил о планах на 2020 год. Особое внимание будет уделено развитию в городе социально-культурной сферы.

Так, по словам градоначальника, в Набережных Челнах должны построить Дворец единоборств, Центр художественный гимнастики, два крытых катка в Замелекесье и 52 комплексе, а также полилингвальную школу.

В планах у города и открытие крытого футбольного манежа, а также ремонт концертного зала имени Садыковой, Дворца культуры “КАМАЗ”, Центральной библиотеки и спорткомплекса “Олимпийский”.

- В 2020 году приступаем к широкомасштабным работам по проекту "Наш двор". Задача – в течение трех лет отремонтировать все дворы многоквартирных жилых домов города, - отметил Магдеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В 2020 году в Набережных Челнах хотят построить Дворец единоборств и Центр художественной гимнастики
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