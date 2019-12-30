В 2020 году в Набережных Челнах хотят построить Дворец единоборств и Центр художественной гимнастики
В понедельник, 30 декабря, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил о планах на 2020 год. Особое внимание будет уделено развитию в городе социально-культурной сферы.
Так, по словам градоначальника, в Набережных Челнах должны построить Дворец единоборств, Центр художественный гимнастики, два крытых катка в Замелекесье и 52 комплексе, а также полилингвальную школу.
В планах у города и открытие крытого футбольного манежа, а также ремонт концертного зала имени Садыковой, Дворца культуры “КАМАЗ”, Центральной библиотеки и спорткомплекса “Олимпийский”.
- В 2020 году приступаем к широкомасштабным работам по проекту "Наш двор". Задача – в течение трех лет отремонтировать все дворы многоквартирных жилых домов города, - отметил Магдеев.
ИСТОЧНИК KP.RU