Академию тенниса Шамиля Тарпищева в Казани продают за 360 миллионов рублей
На одном из сайтов объявлений появилось сообщение о продаже комплекса “Академия тенниса Шамиля Тарпищева” в Казани. Здание площадью около 13,7 тысяч квадратных метров продают за 360 миллионов рублей. Продавцом выступает Агентство регионального развития города.
- Спортивный комплекс предлагает обширную спортивно-оздоровительную программу. Идеальные условия созданы для любителей активного отдыха, - отмечает продавец.
Отметим, что на территории комплекса есть 17 теннисных кортов, три бассейна, тренажерный зал, бильярд, собственная наземная и подземная парковка.
ИСТОЧНИК KP.RU