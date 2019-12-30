Академию тенниса Шамиля Тарпищева в Казани продают за 360 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-30T15:05:09+03:00

Здание общей площадью порядка 13,7 тысяч квадратных метров выставлено в интернете

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На одном из сайтов объявлений появилось сообщение о продаже комплекса “Академия тенниса Шамиля Тарпищева” в Казани. Здание площадью около 13,7 тысяч квадратных метров продают за 360 миллионов рублей. Продавцом выступает Агентство регионального развития города.

- Спортивный комплекс предлагает обширную спортивно-оздоровительную программу. Идеальные условия созданы для любителей активного отдыха, - отмечает продавец.

Отметим, что на территории комплекса есть 17 теннисных кортов, три бассейна, тренажерный зал, бильярд, собственная наземная и подземная парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU