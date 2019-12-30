В Татарстане в лобовой аварии погибла пассажирка легковуши

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-30T14:29:15+03:00

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Страшная авария произошла 29 декабря поздно вечером на автодороге Мамадыш-Кукмор. По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись иномарка "Форд Мондео" и "девятка". Сила удара была такова, что иномарка вылетела в кювет, а отечественный автомобиль превратился в груду искореженного железа.

В салоне "девятки" в качестве пассажира ехала учительница начальных классов. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте ДТП. Еще трех пострадавших в этой аварии доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU