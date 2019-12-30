2019-12-30T13:55:14+03:00
Общество

Начальника Татарстанской таможни перевели на должность руководителя Северо-Кавказского таможни

Альберт Вазилович Мавликов руководил службой более 11 лет
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Альберт Мавликов руководил Татарстанкой таможней более 11 летАльберт Мавликов руководил Татарстанкой таможней более 11 летФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Кадровые перестановки произошли в Татарстанской таможне. Приказом Федеральной таможенной службы от 29 декабря 2019 года руководителя регионального ведомства генерал-майор таможенной службы Альберт Вазилович Мавликов с 9 января 2020 года назначен в порядке перевода на должность начальника Северо-Кавказского таможенного управления.

СПРАВКА "Комсомольской Правды"

Альберт Мавликов родился 22 мая 1968 года в Казани, ТАССР. Окончил Камский политехнический институт по специальности автомобиле- и тракторостроение, Международный юридический институт при Министерстве юстиции РФ по программе: «Организация таможенного дела», Волго-Вятскую академию государственной службы, Институт дистанционного обучения, переподготовки и повышения квалификации Российской таможенной академии, Российскую таможенную академию по программе Правовое обеспечение противодействия коррупции в системе государственной службы России.

Службу в 1995 году начинал инспектором Набережночелнинской таможни (реорганизована в Набережночелнинский таможенный пост). Здесь прошел все ступени от инспектора до начальника Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни.

С 2008 года по 2019 год - начальник таможни Татарстанской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кадровые перестановки в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мэрии Казани рассказали, как будут убирать мусор и снег на Новый год 2020
В Татарстане за избиение 6-летнего мальчика молотком арестовали его отчима
Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил автомобиль жене экс-главы Киргизии Раисе Атамбаевой
С 1 января 2020 года проезд в казанском метро подорожает до 30 рублей
В Казани заработал 100-метровый термометр за 4,9 миллиона рублей
В 2020 году Чувашия купит более 100 троллейбусов за 625 миллионов рублей
Академию тенниса Шамиля Тарпищева в Казани продают за 360 миллионов рублей
Егор Сорокин из «Рубина» перешел в «Краснодар»
В Татарстане в лобовой аварии погибла пассажирка легковуши
В Чувашии неделю назад без вести пропал 60-летний мужчина
Начальника Татарстанской таможни перевели на должность руководителя Северо-Кавказского таможни
Здание театра Камала в Казани вошло в топ-10 самых интересных построек советской архитектуры в России
Рождество 2020 в Нижнекамске: 6 января автобусы будут работать до 23.00
В Чебоксарах открыли дороги в микрорайон Солнечный
30 и 31 декабря на дорогах Татарстана ожидается гололедица и ветер до 20 м/с
Новый год 2020 в Казани: в праздники общественные туалеты будут работать до 22.00
ВТБ одобрил заявки на 1 млрд рублей по дальневосточной ипотеке
Экс-первого зам главы Минспорта Чувашии снова будут судить: в этот раз за недопоставку спортинвентаря
В 2019 году в Набережных Челнах отгрузили продукции на 355,5 миллиардов рублей
Ночью на Новый год 2020 в Казани за порядком на праздничных площадках будут следить более 300 полицейских
Ушла из дома и не вернулась: в Чувашии неделю ищут Ирину Федярову
За прошедшее воскресенье в Татарстане на пожарах погибли два человека
В Казани на улице Тэцовская насмерть сбили мужчину
В Татарстане из семье, где отчим молотком избил 6-летнего пасынка, изъяли трех детей
В Йошкар-Оле под служебный автобус попал мужчина