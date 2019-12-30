Начальника Татарстанской таможни перевели на должность руководителя Северо-Кавказского таможни

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-30T13:55:14+03:00

Альберт Мавликов руководил Татарстанкой таможней более 11 лет Фото: Из материалов пресс-службы

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Кадровые перестановки произошли в Татарстанской таможне. Приказом Федеральной таможенной службы от 29 декабря 2019 года руководителя регионального ведомства генерал-майор таможенной службы Альберт Вазилович Мавликов с 9 января 2020 года назначен в порядке перевода на должность начальника Северо-Кавказского таможенного управления.

СПРАВКА "Комсомольской Правды"

Альберт Мавликов родился 22 мая 1968 года в Казани, ТАССР. Окончил Камский политехнический институт по специальности автомобиле- и тракторостроение, Международный юридический институт при Министерстве юстиции РФ по программе: «Организация таможенного дела», Волго-Вятскую академию государственной службы, Институт дистанционного обучения, переподготовки и повышения квалификации Российской таможенной академии, Российскую таможенную академию по программе Правовое обеспечение противодействия коррупции в системе государственной службы России.

Службу в 1995 году начинал инспектором Набережночелнинской таможни (реорганизована в Набережночелнинский таможенный пост). Здесь прошел все ступени от инспектора до начальника Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни.

С 2008 года по 2019 год - начальник таможни Татарстанской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU