2019-12-30T12:33:41+03:00
Общество

30 и 31 декабря на дорогах Татарстана ожидается гололедица и ветер до 20 м/с

ГИБДД республики просит водителей выбирать безопасную скорость
Алина ГАБДУЛИНА
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В Татарстане также ожидается метель.В Татарстане также ожидается метель.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщал о возможных снегопадах и метели ночью с 30 на 31 декабря и с 31 декабря на 1 января. Сейчас же стало известно, что вместе со снегом в регионе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду и гололедица на дорогах.

ГИБДД Татарстана просит всех автомобилистов выбирать безопасную скорость и быть предельно внимательными на дорогах.

1 января в Татарстане ожидается мокрый снег и очередное потепление. Минимальная температура воздуха ночью от +1 до - 4, максимальная температура воздуха днем в тех же пределах. На дорогах сохранятся снежные заносы и сильная гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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