2019-12-30T12:07:52+03:00
Общество

Новый год 2020 в Казани: в праздники общественные туалеты будут работать до 22.00

А в первые две ночи Нового года 2020 они у Центра семьи «Казан» будут доступны вплоть до 2.00
Олег ЛУГОВОЙ
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Дополнительно установят еще 50 био-кабинок.Дополнительно установят еще 50 био-кабинок.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани стало известно, что в новогодние праздники все общественные туалеты города будут работать с 10.00 до 22.00. То есть в тот же период времени, когда в магазинах обычно можно купить спиртное.

В то же время уборные около главной праздничной площадки столицы Татарстана на Новый год 2020 – Центра семьи «Казан», с 31 декабря по 2 января будут работать вплоть до 2.00. К слову, их число дополнят еще 50 био-кабинками.

Что же касается чистоты и порядка на улицах города, то в новогодние праздники на уборку готова выйти 551 единица спецтехники, а в случае ненастья к ней присоединятся еще 400 единиц.

При этом особое внимание будет уделяться именно содержанию подземных и наземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, территорий около праздничных площадок, парков и скверов. Кроме того, коммунальщики, в том числе аварийные бригады, перейдут на круглосуточное дежурство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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