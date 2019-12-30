В Чебоксарах открыли дороги в микрорайон Солнечный

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-30T12:50:39+03:00

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В минувшие выходные в Чебоксарах открыли движение транспорта по улице Асламаса и бульвару Солнечному к одноименному микрорайону. Их общая протяженность составила более 3,5 километров. Чтобы построить, потребовалось около 600 миллионов рублей, сообщает администрация города.

Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков признался, что в ходе строительства возникали проблемы. Так, выяснилось, что кольцевая развязка располагается на уровне слияния двух рек: Кувшинки и Кукшум. Это факт добавил дополнительные затраты по укладке грунта и дренажа.

ИСТОЧНИК KP.RU