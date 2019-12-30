В Чувашии неделю назад без вести пропал 60-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-30T14:11:51+03:00

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В Чувашии уже неделю идут поиски 60-летнего жителя Чебоксар Михаила Прохорова. Мужчина ушел из своего дома 23 декабря и пропал. Волонтеры считают, что он мог уехать в другой район.

Михаил ростом около 174 сантиметров имеет среднее телосложение, черные волосы и проседью и серо-голубые глаза. На момент пропажи на нем была шапка-формовка, темно-коричневая дубленка, голубые джинсы и черные ботинки.

Напомним, что при похожих обстоятельствах 23 декабря пропала и Ирина Федярова. 31-летняя женщина тоже вышла из своего дома в Чебоксарах, но обратно не вернулась до сих пор.

Всех, кто видел недавно Михаила или Ирину, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU