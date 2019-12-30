Егор Сорокин из «Рубина» перешел в «Краснодар»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-30T14:48:55+03:00

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24-летний защитник «Рубина» Егор Сорокин продолжит свою карьеру в «Краснодаре». В начале сентября краснодарский клуб выкупил права на футболиста у «Рубина», после чего Сорокин выступал за казанскую команду на правах аренды.

Защитник пришел в «Рубин» в январе 2014 года. В 2016 и 2017 годах на правах аренды играл за «Актобе» в Казахстане и «Нефтехимик» в Нижнекамске. В составе казанской команды Егор дебютировал в Премьер-Лиге, впервые был вызван в сборную России. Всего сыграл за «Рубин» 66 матчей, забил 7 голов, а в прошлом сезоне с шестью голами стал лучшим бомбардиром команды.

– Благодарим Егора Сорокина за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере! – говорится в сообщении на сайте клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU